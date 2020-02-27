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Трамп пообещал продолжить подавать в суд на СМИ за клевету

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Фото: Global Look Press/Stefani Reynolds
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Президент США Дональд Трамп в среду, 26 февраля, заявил, что продолжит подавать в суд на СМИ, которые распространяют клеветнические материалы.

Так американский лидер прокомментировал на брифинге для журналистов в Белом доме решение своего предвыборного штаба подать иск на газету The New York Times. По мнению истца, издание публиковало заведомо ложные данные, которые касались предполагаемых связей штаба с Россией, передает ТАСС.

«Если вы ее (статью - Ред) прочтете, то поймете, что она за пределами комментария. Это не комментарий, это нечто гораздо большее, чем просто комментарий. Они поступили очень плохо, и будет еще больше (исков)», — заявил Трамп.

По его словам, The New York Times «за последние годы часто публиковала неправду».

«Пусть это теперь будет работать через суды», — добавил президент США.

24 марта 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году. Генпрокурор Уильям Барр также заявил об отсутствии какой-либо вины американского лидера.

Вместе с тем NYT со ссылкой на источники сообщила о позиции разведки по поводу возможного вмешательства Москвы в президентские выборы США 2020 года. По данным издания, российская сторона якобы хочет вмешаться в кампанию, чтобы попытаться переизбрать Дональда Трампа.

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