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В МИДе заявили об отсутствии документов от США о «вмешательстве в выборы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия не получала от Соединенных Штатов документов по «вмешательству в выборы». Об этом рассказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью «РИА Новости».

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«У нас эти темы вмешательства в выборы комментируют только пресса и политические деятели», — сказал высокопоставленный дипломат. По его мнению, российская сторона вряд ли получит какие-то документы по данному вопросу.

В феврале американская разведка предупредила членов палаты представителей США о том, что Москва якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года для помощи действующему главе государства Дональду Трампу.

Ранее в феврале экс-посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк назвал обвинения во вмешательстве Москвы в американские выборы надуманными.

Ранее Москва отвергала обвинения ряда госслужащих США о якобы вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. В марте 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году. Генпрокурор Уильям Барр также заявил об отсутствии вины американского лидера.

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