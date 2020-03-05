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В Калифорнии зафиксировали первую смерть от коронавируса

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Фото: TASS/Zuma
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В американском штате Калифорния от пневмонии COVID-19, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, скончался первый человек. Остальные 10 жертв вируса в США умерли в штате Вашингтон. Об этом 4 марта сообщает агентство The Associated Press.

В больнице города Розвилл был зафиксирован первый летальный исход в Калифорнии. Умершим оказался пожилой мужчина, который, по предположению врачей, заразился коронавирусом во время круизного путешествия из Сан-Франциско в Мексику. Губернатор штата выразил свои соболезнования родственникам умершего.

По данным Калифорнийского департамента здравоохранения, у 53 человек был обнаружен положительный результат после анализа на выявление китайского вируса — возбудителя пневмонии. Всего прошли тестирование около 515 человек. У испытуемых имеются подтвержденные контакты после возвращения из зарубежных стран, у членов одной семьи, у посещающих общественные места и больницы, где был введен карантин. Также на сайте опубликован список симптомов заболевания.

В Лос-Анджелесе была принята декларация о чрезвычайных ситуациях на местах для борьбы с вирусом в городе. Власти также помогают приютам предотвращать передачу вируса среди бездомных.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала коронавирус в 75 странах, в 47 из которых COVID-19 заражены не более 10 человек. Всего в мире заболели более 94 тыс. человек, 3220 умерли.

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