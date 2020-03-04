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Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на фоне коронавируса

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Фото: UPI
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Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», которая планировалась на апрель, перенесена на ноябрь. Об этом сообщили продюсеры бондианы Майкл Уилсон и Барбара Брокколи в Twitter картины.

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Решение принято «после тщательного изучения и оценки ситуации на мировом кинорынке», говорится в сообщении. Причина такого решения в твите не указана.

Фильм выйдет в Великобритании 12 ноября, в США — 25 ноября, даты премьер в остальных странах будут сообщены позднее.

2 марта на фан-сайте бондианы было опубликовано открытое письмо продюсерским компаниям с просьбой перенести премьеру из-за вспышки коронавируса. В нем говорится, что на фоне распространения инфекции во многих странах, где фильмы об агенте 007 традиционно делают кассу, могут быть закрыты кинотеатры. Но даже если публичные мероприятия не будут официально запрещены, проводить премьеру в такой обстановке небезопасно, говорят авторы письма. На лондонской премьере, запланированной на 31 марта, ожидается около 5 тыс. гостей, при этом один-единственный человек, у которого может даже не быть симптомов, может заразить многих из них.

4 февраля стало известно, что премьеры нескольких голливудских фильмов в Китае не состоятся из-за эпидемии коронавируса. В стране около 70 тыс. кинотеатров, на фоне распространения инфекции все они закрыты. Эксперты отметили, что это станет заметным ударом по американской киноиндустрии: решение принято за несколько дней до вручения премии «Оскар», а фавориты этой награды обычно делают в Китае хорошую кассу после церемонии.

Вспышка пневмонии неизвестного типа, вызванная новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Затем инфекция распространилась на территории других стран. По данным ВОЗ на 4 марта, количество зараженных вирусом людей по всему миру достигло 93 094, скончались 3198.

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