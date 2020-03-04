ВОЗ назвала сдерживание COVID-19 приоритетом для всех стран

Сдерживание распространения коронавирусной инфекции нового типа должно стать приоритетом для всех стран, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на дипломатическом брифинге в среду, 4 марта.

Он подчеркнул, что страны должны быть готовы к тому, что инфекция будет «распространяться в общинах».

«Приняв ранние агрессивные меры, государства могут остановить передачу и спасти жизни», — цитирует его ТАСС.

Глава ВОЗ призвал власти проводить просветительские кампании, чтобы лучше отслеживать случаи заболевания и контактов здоровых людей с уже заразившимися. Он подчеркнул, что борьба с коронавирусом — задача всего общества, а не только министерств здравоохранения.

По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, в разных странах необходимо применять «различные сценарии» для борьбы с болезнью, поскольку единого подхода к профилактике и лечению нет. По данным ВОЗ на данный момент,//// коронавирус зафиксирован в 75 странах, в 47 из которых COVID-19 заражены не более 10 человек. Всего в мире заболели 92 943 человека, 3160 умерли.

28 февраля ВОЗ назвала сроки выздоровления от коронавируса. По словам официального представителя организации Тарика Язаревича, пациент способен полностью выздороветь спустя 20 дней после выявления заболевания.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019.