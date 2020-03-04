Роспотребнадзор уведомил россиян о ситуации с коронавирусом в Японии

Россиянам необходимо учитывать информацию о распространении коронавируса в Японии при планировании поездок в эту страну. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 4 марта на сайте Роспотребнадзора.

«По состоянию на 4 марта 2020 года, помимо пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, выявлено 293 инфицированных. Значительное число эпизодов заражения приходится на столичный округ (44 человека)», — отметили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, особенно остро ситуация сложилась на Хоккайдо, где отмечены 79 случаев заболевания.

Ранее в среду число заразившихся новым коронавирусом (SARS-CoV-2) в Японии достигло 1015 человек. Отмечалось, что премьер-министр страны Синдзо Абэ не исключил введения режима чрезвычайной ситуации из-за распространения эпидемии.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019.

По состоянию на 4 марта в мире заболели 94 244 человека, умерли 3220, выписаны 51 193 пациента.