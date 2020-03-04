Прямой эфир
Сюжет:

Роспотребнадзор уведомил россиян о ситуации с коронавирусом в Японии

0
Фото: Global Look Press/AFLO/Naoki Nishimura
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянам необходимо учитывать информацию о распространении коронавируса в Японии при планировании поездок в эту страну. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 4 марта на сайте Роспотребнадзора.

Комплект на оба ваших дома: с коронавирусом будут бороться, как с чумой
Регионы России начали подготовку к распространению инфекции

«По состоянию на 4 марта 2020 года, помимо пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, выявлено 293 инфицированных. Значительное число эпизодов заражения приходится на столичный округ (44 человека)», — отметили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, особенно остро ситуация сложилась на Хоккайдо, где отмечены 79 случаев заболевания.

Ранее в среду число заразившихся новым коронавирусом (SARS-CoV-2) в Японии достигло 1015 человек. Отмечалось, что премьер-министр страны Синдзо Абэ не исключил введения режима чрезвычайной ситуации из-за распространения эпидемии.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019.

По состоянию на 4 марта в мире заболели 94 244 человека, умерли 3220, выписаны 51 193 пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты рассказали об убытках итальянской туротрасли на фоне коронавируса
Эксперт назвал способы борьбы с фейк-ньюс о коронавирусе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020