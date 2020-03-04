Прямой эфир
Сюжет:

В подмосковной больнице усилили охрану после побега пациента с симптомами коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Домодедовской больницы в Московской области усилили охранный режим после того, как пациент с симптомами коронавируса COVID-2019 самовольно покинул инфекционное отделение. Об этом в среду, 4 марта, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«Пациент самовольно покинул больницу. В кратчайшие сроки возвращен обратно <...>. В данный момент на территории больницы усилен охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Китайская цена: COVID-19 будет влиять на мировую экономику до июля
Инвестбанки, аналитики и регуляторы ухудшили оценки последствий от эпидемии коронавируса

Пациент объяснил побег из больницы тем, что ему нужно было взять из дома необходимую одежду, уточнили в пресс-службе.

Мужчина прибыл из Италии в ночь на 4 марта и был доставлен в инфекционное отделение Домодедовской больницы с признаками ангины. Его обследовали и взяли анализы, в том числе на коронавирус SARS-CoV-2, который является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019.

По имеющейся информации, заболевшим является 31-летний житель Подмосковья, который прилетел из Рима в аэропорт Шереметьево в ночь на 4 марта.

2 марта коронавирус подтвердился у другого россиянина, который вернулся из Италии в конце февраля.

По данным Роспотребнадзора, всего в России зарегистрировано шесть случаев коронавируса: четыре — у россиян и два — у граждан Китая. Китайцы уже вылечились, их выписали из больниц в середине февраля. Трое граждан России заразились вирусом на круизном корабле Diamond Princess у берегов Японии, еще один — москвич, приехавший из Италии в конце февраля.

Эпидемия коронавируса началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

По данным ВОЗ на 4 марта, количество зараженных вирусом людей по всему миру достигло 93 094, скончались 3198. Всего случаи заражения подтверждены в 77 странах мира.

Вместе с тем ученые выяснили, что существует категория людей, которые практически не подвержены заражению коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве решили дезинфицировать вагоны метро из-за коронавируса
Генсек ОПЕК научил Новака здороваться ногами для защиты от коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020