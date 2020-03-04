В подмосковной больнице усилили охрану после побега пациента с симптомами коронавируса

На территории Домодедовской больницы в Московской области усилили охранный режим после того, как пациент с симптомами коронавируса COVID-2019 самовольно покинул инфекционное отделение. Об этом в среду, 4 марта, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«Пациент самовольно покинул больницу. В кратчайшие сроки возвращен обратно <...>. В данный момент на территории больницы усилен охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Пациент объяснил побег из больницы тем, что ему нужно было взять из дома необходимую одежду, уточнили в пресс-службе.

Мужчина прибыл из Италии в ночь на 4 марта и был доставлен в инфекционное отделение Домодедовской больницы с признаками ангины. Его обследовали и взяли анализы, в том числе на коронавирус SARS-CoV-2, который является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019.

По имеющейся информации, заболевшим является 31-летний житель Подмосковья, который прилетел из Рима в аэропорт Шереметьево в ночь на 4 марта.

2 марта коронавирус подтвердился у другого россиянина, который вернулся из Италии в конце февраля.

По данным Роспотребнадзора, всего в России зарегистрировано шесть случаев коронавируса: четыре — у россиян и два — у граждан Китая. Китайцы уже вылечились, их выписали из больниц в середине февраля. Трое граждан России заразились вирусом на круизном корабле Diamond Princess у берегов Японии, еще один — москвич, приехавший из Италии в конце февраля.

Эпидемия коронавируса началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

По данным ВОЗ на 4 марта, количество зараженных вирусом людей по всему миру достигло 93 094, скончались 3198. Всего случаи заражения подтверждены в 77 странах мира.

Вместе с тем ученые выяснили, что существует категория людей, которые практически не подвержены заражению коронавирусом.