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В Киеве решили дезинфицировать вагоны метро из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Мария Фролова
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Киевский метрополитен стал дезинфицировать вагоны после каждой высадки пассажиров на конечной станции. Такое решение связано с подтверждением у одного украинца в Черновцах коронавируса. Об этом 4 марта сообщил руководитель госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

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По его словам, дезинфекцию также проводят на ступеньках и возвышениях. Эти мероприятия проводятся с целью уменьшения концентрации возбудителей инфекций, в том числе гриппа и ОРВИ, сообщают «Украiнськи новини».

Минздрав Украины сообщил о первом подтвердившемся случае коронавируса в стране 3 марта. Пациент вернулся в Черновицкую область из Италии с пересадкой в Румынии. По словам директора департамента здравоохранения черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Марии Полищук, у пациента лихорадка, но ему уделяется значительное внимание со стороны медицинского персонала.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

По данным ВОЗ на 4 марта, количество зараженных вирусом людей по всему миру достигло 93 094, скончались 3198.

Вместе с тем ученые выяснили, что существует категория людей, которые практически не подвержены заражению коронавирусом.

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