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Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам с фейками про коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Роскомнадзор внес ряд сообщений в социальных сетях о масштабном распространении коронавируса SARS-CoV-2 в Москве в реестр запрещенной информации. Об этом ведомство сообщило «Известиям» в среду, 4 марта.

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Решение о внесении ряда ссылок в список запрещенных основано на требовании Генеральной прокуратуры России. Речь идет о публикациях на площадках «ВКонтакте» и Facebook, где была активно растиражирована недостоверная информация о якобы «20 тыс. заболевших коронавирусом в Москве».

Генеральная прокуратура признала, что данная информация несет угрозу общественному порядку и безопасности, а также может создать препятствия функционированию объектов розничной торговли.

Роскомнадзор направит владельцам соцсетей соответствующие уведомления.

2 марта в интернете появилась фейковая аудиозапись, на которой девушка сообщает о 20 тыс. заболевших коронавирусом в Москве и просит максимально распространить эту информацию. Тему активно растиражировали в соцсетях и мессенджерах. В ряде регионов страны некие информаторы утверждают, что якобы «из-за высокого уровня опасности пришлось уехать за город всей семьей». Специалисты призывают не доверять информации из неподтвержденных источников.

В настоящий момент подозреваемые в распространении ложной информации задержаны.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным на 4 марта, только в Китае от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек.

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