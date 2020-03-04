В ЦБ оценили влияние коронавируса на экономику России

Прямое влияние роста в мире количества случаев заболевания пневмонией COVID-2019 на экономику России минимально. Об этом сообщила первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева 4 марта.

«Есть косвенное влияние через изменение ситуации в других странах, но в целом, если оценивать ситуацию с экономикой, с финансовыми рынками на сегодняшний день она достаточна стабильная», — цитирует ее «РИА Новости».

В то же время, добавила Юдаева, ситуацию необходимо постоянно мониторить, а принимать какие-либо решения нужно взвешенно.

Она заверила, что регулятор готов задействовать все инструменты для поддержания финансовой стабильности, они уже разработаны и неоднократно ранее использовались. Деятельность ЦБ направлена на минимизацию рисков от сложившейся ситуации.

В Счетной палате ранее в феврале допустили негативное влияние от вспышки пневмонии нового типа на мировую и отечественную экономику в случае, если с эпидемией не удастся справится оперативно. Также возможно сокращение торгового оборота с КНР.

Так, по словам главы Минфина Антона Силуанова, потери от снижения товарооборота с Китаем оцениваются в 1 млрд рублей в день. При этом в самом ведомстве заявили, что не видят предпосылок к колебаниям финансовой стабильности, хоть финансовая система страны и готова к различным шокам.

Глава Сбербанка Герман Греф полагает, что сейчас наблюдается «не очень значимое» влияние коронавируса, но впоследствии оно может стать значительным.

18 февраля Минэкономразвития России начало разработку плана мероприятий по нейтрализации влияния вспышки инфекции на российскую экономику. Данный вопрос в том же месяце обсуждал президент России Владимир Путин с членами Совета Безопасности.

Вспышка заболевания COVID-2019, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 марта, только в КНР от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране