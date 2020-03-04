Задержаны подозреваемые в распространении фейков про коронавирус

Несколько человек задержаны по подозрению в распространении фейков про коронавирус SARS-CoV-2 в Москве, ведется доследственная проверка. Об этом в среду, 4 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что вскоре будут приняты меры по удалению фейков.

Ранее 4 марта президент России Владимир Путин заявил, что провокационные вбросы в связи с коронавирусом SARS-CoV-2 в России происходят из-за границы. Цель распространения фейковой информации — посеять панику среди населения.

2 марта в интернете появилась фейковая аудиозапись, на которой девушка сообщает о 20 тыс. заболевших коронавирусом в Москве и просит максимально распространить эту информацию. Тему активно растиражировали в соцсетях и мессенджерах. В ряде регионов страны некие информаторы утверждают, что якобы «из-за высокого уровня опасности пришлось уехать за город всей семьей». Специалисты призывают не доверять информации из неподтвержденных источников.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным на 4 марта, только в Китае от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек.