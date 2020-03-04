Путин заявил об участии иностранных сил в провокациях с коронавирусом

Провокационные вбросы в связи с коронавирусом SARS-CoV-2 в России происходят из-за границы. Об этом в среду, 4 марта, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения», — приводит слова президента «РИА Новости».

Путин подчеркнул, что бороться с этим необходимо путем оперативного предоставления гражданам наиболее полной и достоверной информации о ситуации с распространением инфекции.

Он также добавил, что никакой критической ситуации с эпидемией в России нет, и потребовал от членов правительства наладить информационную работу.

По данным Роспотребнадзора, всего в России подтвердились шесть случаев коронавируса: четыре — у россиян и два — у граждан Китая. Китайцы уже вылечились, их выписали из больниц в середине февраля. Трое граждан России заразились вирусом на круизном корабле Diamond Princess у берегов Японии, еще один — москвич, приехавший из Италии в конце февраля.

2 марта в интернете появилась фейковая аудиозапись, на которой девушка сообщает о 20 тыс. заболевших коронавирусом в Москве и просит максимально распространить эту информацию. Тему активно растиражировали в соцсетях и мессенджерах. В ряде регионов страны некие информаторы утверждают, что якобы «из-за высокого уровня опасности пришлось уехать за город всей семьей». Специалисты призывают не доверять информации из неподтвержденных источников.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным на 4 марта, только в Китае от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек.