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На Украине рассказали о состоянии зараженного коронавирусом пациента

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Фото: ТАСС/Marcel Kusch
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Заместитель директора департамента здравоохранения черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Мария Полищук рассказала во вторник, 3 марта, о состоянии здоровья пациента, ставшего первым больным коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Украины. Об этом сообщает «112 Украина».

«У него лихорадка, но ему уделяется значительное внимание со стороны медицинского персонала», — сказала Полищук. По словам замдиректора департамента, больница обеспечена средствами дезинфекции.

Она отметила, что специфического лечения коронавируса не существует, поэтому лечение симптоматическое. «Вчера делали рентгеновский снимок — пневмонии нет. Его лечат как пациента с респираторной инфекцией», — цитирует Полищук RNS.

По словам Полищук, на данный момент состояние пациента стабильное, передает RT.

Чиновница также подчеркнула, что медицинский персонал, который заходит в изолированную палату, придерживается всех требований защиты.

Ранее в этот же день главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране лабораторно подтвержден первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19.

27 февраля пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, три недели простоявшего на карантине из-за коронавируса в порту японского города Йокогама, на котором находилось в том числе 25 украинцев, после высадки на берег пройдут двухнедельный карантин. После получения повторных отрицательных результатов соответствующих тестов их выпустят за пределы Японии.

27 февраля из больницы выписали гражданку Украины, которую вылечили, сейчас она находится в одном из местных отелей. По данным украинского минздрава на 28 февраля, три украинца, заразившихся COVID-19, пребывают в медучреждениях Токио. Их состояние удовлетворительное.

Кроме того, инфекцией заразилась еще одна украинка в Италии. Сейчас она находится в одной из больниц Неаполя, ее жизни ничего не угрожает. Родственники, с которыми она контактировала, помещены на карантин.

Ранее, 28 февраля, Украина ввела температурный контроль для въезжающих в страну на границе с Россией, чтобы предотвратить распространение вируса.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового вида COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день в мире число заразившихся инфекцией достигло 91 333 человек, погибших от нее — 3120, а вылечившихся — 48 275.

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