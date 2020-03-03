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Столичные власти заявили о планах не отменять массовые спортивные мероприятия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве все массовые спортивные мероприятия состоятся по утвержденному ранее плану. Об этом руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев сообщил во вторник, 3 марта, передает ТАСС.

По словам чиновника, на данный момент никаких официальных сообщений относительно отмены нет, пишет «Москва 24».

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Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, в свою очередь, что власти не планируют отменять в Москве массовые мероприятия в связи с коронавирусом.

При этом он подчеркнул, что городские службы в любой момент готовы реагировать на разные сценарии развития событий в ситуации с инфекцией. По его словам, самое главное — «обеспечить безопасность москвичей и гостей столицы».

Ранее в СМИ появилась информация, что столичные власти задумались над отменой всех международных спортивных мероприятий. Мера якобы должна была быть принята с 28 февраля до особого указания. Отмечалось, что не будут работать стадионы и прочие спортивные площадки, сообщает НСН.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 3 марта, всего в мире от заболевания скончались 3120 человек, заразились более 91 тыс. человек, вылечившихся — 48 275.

Заражение вне Китая зафиксировано в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По данным Роспотребнадзора, всего в РФ регистрировали шесть случаев коронавируса: четыре у россиян и два у граждан Китая. Китайцы уже вылечились, их выписали из больниц в середине февраля. Трое граждан России заразились вирусом на корабле Diamond Princess у берегов Японии, еще один — москвич, приехавший из Италии. Сейчас все они проходят лечение и находятся под присмотром врачей.

В Подмосковье в настоящее время на домашнем карантине находятся 136 россиян, вернувшихся из Китая.

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