В Москве не будут отменять массовые мероприятия из-за коронавируса

Московские власти не планируют отменять массовые мероприятия в связи с коронавирусом. Об этом 3 марта агентству городских новостей «Москва» рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«В интернете сейчас ходит много разной информации о том, будут или не будут закрываться какие-то мероприятия, но это пока не соответствует действительности», — подчеркнул чиновник.

Немерюк отметил, что городские службы в любой момент готовы реагировать на разные сценарии развития событий в ситуации с коронавирусом. По его словам, самое главное — «обеспечить безопасность москвичей и гостей столицы».

Чиновник уточнил, что столичные власти ведут наблюдение за всеми прибывающими из Китая — как китайскими туристами, так и гражданами других стран, которые отдыхали в этой стране. Помимо этого, продолжаются ежедневные обходы мест массового проживания граждан КНР, пишет «Москва 24». В аэропортах продолжают работать медицинские посты, в стационарах города подготовили дополнительные места для пациентов с подозрением на коронавирус, в школах и детсадах детям ежедневно измеряют температуру, в столичной подземке начнут выборочно измерять температуру пассажиров.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового вида COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день в мире число заразившихся инфекцией достигло 91 333 человек, погибших от нее — 3120, а вылечившихся — 48 275.

Ранее 3 марта сообщалось, что россияне, вернувшиеся из Китая, в настоящее время находятся на домашнем карантине в Подмосковье. Речь идет о 136 пассажирах. По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, коронавирус ни у кого на территории региона не обнаружили.

По данным Роспотребнадзора, всего в России регистрировали шесть случаев коронавируса: четыре — у россиян и два — у граждан Китая. Китайцы уже вылечились, их выписали из больниц в середине февраля. Трое граждан России заразились вирусом на корабле Diamond Princess у берегов Японии, еще один — москвич, приехавший из Италии. Сейчас все они проходят лечение и находятся под присмотром врачей, пишет «Газета.ру».