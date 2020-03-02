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Китайца приговорили к смертной казни за убийство при прохождении досмотра

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Жителя Китая приговорили к смертной казни за убийство двух человек на контрольно-пропускном пункте во время прохождения проверки на коронавирус. Об этом 1 марта сообщило агентство Bloomberg.

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Инцидент произошел 6 февраля в округе Хунхэ провинции Юньнань. 23-летний Ма Цзяньго пытался проехать на микроавтобусе через пункт в деревне Ло Мэн в Хунхэ. После того как он отказался сотрудничать с властями, его пассажир начал снимать контрольно-пропускной пункт на видео. Чиновник в ответ начал снимать Ма и его пассажира. В результате Ма достал нож и ударил чиновника в живот и грудь, а затем напал на его коллегу. Оба мужчины позже скончались.

Как пишет «Ридус», по всему Китаю организовали специальные пункты, где проверяют туристов на наличие признаков смертельного вируса. В феврале китайское правительство издало новые правила, позволяющие наказать (вплоть до смертной казни) любого, кто мешает борьбе с эпидемией коронавируса. Речь идет о нападениях на медицинский персонал, нарушении карантинных и лечебных мер, умышленном уничтожении имущества медицинских учреждений.

В стране зарегистрировано свыше 78 тыс. случаев заболевания, главным образом в провинции Хубэй, откуда началась эпидемия. По данным на 2 марта число погибших из-за коронавируса достигло 3057 человек. Всего инфекцией заразилось более 89 083 человек, выздоровели 45 163 человека.

Ранее 2 марта сообщалось, что Еврокомиссия повысила оценку риска заболевания новым коронавирусом (COVID-2019) в станах — членах ЕС, поскольку ситуация с заболеваемостью в ЕС будет ухудшаться.

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