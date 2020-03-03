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Минздрав Украины сообщил о первом случае коронавируса в стране

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Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar
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Первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 лабораторно подтвержден на Украине. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге, который транслировался в эфире телеканала «112 Украина» во вторник, 3 марта.

Заболел мужчина в Черновицкой области, который вернулся из Италии с пересадкой в Румынии.

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По словам Ляшко, накануне было четыре неподтвержденных случая заражения, но сегодня подтвердился только один.

В сообщении, опубликованном на сайте украинского минздрава, говорится, что 28 февраля в центр общественного здоровья ведомства поступило два сообщения о подозрении на COVID-19 — в Ивано-Франковской и Кировоградской областях. В обоих случаях лица вернулись из Италии и имеют симптомы острого респираторного заболевания. Однако предварительные результаты их анализов дали отрицательные результаты. Образцы для дальнейшего исследования направлены в вирусологическую лабораторию Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что 27 февраля пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, три недели простоявшего на карантине из-за коронавируса в порту японского города Иокогама, на котором находилось в том числе 25 украинцев, после высадки на берег пройдут двухнедельный карантин. После их при условии получения повторных отрицательных результатов соответствующих тестов выпустят за пределы Японии.

По данным украинского минздрава на 28 февраля, три украинца, заразившихся COVID-19, пребывают в медучреждениях Токио. Их состояние удовлетворительное. 27 февраля из больницы выписали гражданку Украины, которую вылечили, сейчас она находится в одном из местных отелей.

Кроме того, инфекцией заразилась еще одна украинка в Италии. Сейчас она находится в одной из больниц Неаполя, а ее жизни ничего не угрожает. Родственники, с которыми она контактировала, помещены на карантин.

Ранее, 28 февраля, Украина ввела температурный контроль для въезжающих в страну на границе с Россией, чтобы предотвратить распространение вируса.

Вспышка пневмонии, вызванной COVID-2019, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. По данным на 3 марта, за пределами КНР случаи заражения зафиксированы у более чем 10 тыс. человек в 64 странах. Всего в мире заболевших — 91 333, летальных исходов — 3120, вылечившихся — 48 275.

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