Генсек ОПЕК научил Новака здороваться ногами для защиты от коронавируса

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо показал министру энергетики России Александру Новаку и другим членам российской делегации на съезде комитета ОПЕК+ новый способ приветствия, призванный заменить традиционное рукопожатие на фоне распространения коронавируса. Видео, на котором участники встречи здороваются, соприкасаясь ступнями, опубликовано в Twitter секретариата организации в среду, 4 марта.

Новое приветствие опробовал сначала заместитель Новака Павел Сорокин, потом и сам министр, однако это было скорее шуткой, чем зарождением новой традиции: на протокольных фотографиях с заседания, опубликованных чуть позже в том же микроблоге, запечатлены рукопожатия, в том числе Новака и Баркиндо.

3 марта в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона рассказали, что он отказался от рукопожатий при встречах ради защиты от коронавируса. Днем ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер не стал пожимать руку канцлеру страны Ангеле Меркель из-за ситуации с коронавирусом.

Вспышка пневмонии неизвестного типа, вызванная новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. За пару месяцев инфекция распространилась на территории других стран. По данным ВОЗ на 4 марта, количество зараженных вирусом людей по всему миру достигло 93 094, скончались 3198.