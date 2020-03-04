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В Иране отменили футбольные матчи из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/Nikku/Xinhua
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Власти Ирана временно запретили футбольные матчи из-за распространения коронавируса. Об этом заявила организация футбольных лиг страны.

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Распоряжение касается игр первой, второй и третьей лиги и действует до конца текущего месяца (по местному календарю — до 20 марта), передает «РИА Новости».

Из-за коронавируса многие матчи в стране еще до появления распоряжения проходили при пустых трибунах, отмечает агентство.

С 20 марта в стране отмечается Новруз (наступление весны по солнечному календарю). Ожидается, что игры возобновятся 2 апреля после завершения торжеств.

Ранее 4 марта глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил, что российская сторона готова помочь Ирану в борьбе с коронавирусом.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 4 марта в Иране заражены коронавирусом нового типа 2992 человека, умерли 92, вылечились 552.

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