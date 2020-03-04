Глава ФАС сообщил о перебоях с поставками медицинских масок в регионах

Повышенный спрос на медицинские средства индивидуальной защиты в России удалось сбить благодаря росту производства, однако в ряде регионов наблюдаются перебои с поставками, сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в среду, 4 марта.

«В разрезе каждого региона создали штабы. И не только мы, но и налоговики, и сотрудники Роспотребназдора. Мы работаем вместе. Я думаю, что тот ажиотажный спрос, который был на первом этапе, удалось существенно сбить», — отметил Артемьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, российская промышленность стала выпускать гораздо больше средств индивидуальной защиты, прежде всего масок. Также он подчеркнул, что ФАС озабочена не столько ростом цен, сколько именно перебоями с поставками в отдельных регионах. Работа в этом направлении ведется совместно с Минпромторгом и другими органами правительства.

Ранее в этот же день на сайте кабмина появилась информация о введении в стране временного запрета на вывоз ряда медицинских изделий. Документ был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным 2 марта. Запрет будет действовать до 1 июня.

Резкое увеличение потребительского спроса на медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты связано с распространением коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется по всему миру с конца декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019. Первая вспышка была зафиксирована в китайском городе Ухане.

По данным ВОЗ на 4 марта количество зараженных вирусом людей по всему миру достигло 93 094, скончались 3198.

Вместе с тем ученые выяснили, что существует категория людей, которые практически не подвержены заражению коронавирусом.