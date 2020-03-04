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Глава ФАС сообщил о перебоях с поставками медицинских масок в регионах

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Повышенный спрос на медицинские средства индивидуальной защиты в России удалось сбить благодаря росту производства, однако в ряде регионов наблюдаются перебои с поставками, сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в среду, 4 марта.

«В разрезе каждого региона создали штабы. И не только мы, но и налоговики, и сотрудники Роспотребназдора. Мы работаем вместе. Я думаю, что тот ажиотажный спрос, который был на первом этапе, удалось существенно сбить», — отметил Артемьев в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, российская промышленность стала выпускать гораздо больше средств индивидуальной защиты, прежде всего масок. Также он подчеркнул, что ФАС озабочена не столько ростом цен, сколько именно перебоями с поставками в отдельных регионах. Работа в этом направлении ведется совместно с Минпромторгом и другими органами правительства.

Ранее в этот же день на сайте кабмина появилась информация о введении в стране временного запрета на вывоз ряда медицинских изделий. Документ был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным 2 марта. Запрет будет действовать до 1 июня.

Резкое увеличение потребительского спроса на медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты связано с распространением коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется по всему миру с конца декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019. Первая вспышка была зафиксирована в китайском городе Ухане.

По данным ВОЗ на 4 марта количество зараженных вирусом людей по всему миру достигло 93 094, скончались 3198.

Вместе с тем ученые выяснили, что существует категория людей, которые практически не подвержены заражению коронавирусом.

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