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Россия готова помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

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Фото: REUTERS/WANA
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Россия готова оказать помощь Ирану с распространением коронавируса в стране. Такое заявление в среду, 4 марта, сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

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«С российской стороны были выражены соболезнования в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавируса COVID-19 и подтверждена готовность оказать помощь в противодействии его дальнейшему распространению», — сообщает пресс-служба МИД РФ.

Согласно данным ВОЗ, на 4 марта в Иране заражены коронавирусом нового типа 2992 человека, умерло 92, вылечились 552.

Накануне, 3 марта, троих жителей Пензенской области поместили в стационар под медицинское наблюдение после возвращения из деловой поездки из Ирана. Позже их анализы на коронавирус дали отрицательный результат.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 марта, только в КНР от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

Всего заболевших в мире — 94 244, число летальных исходов — 3220, выздоровели 51 193 человека.

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