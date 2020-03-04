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Число заразившихся коронавирусом в Японии превысило тысячу человек

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Число заразившихся новым коронавирусом (SARS-CoV-2) в Японии достигло 1015 человек. Об этом в среду, 4 марта, сообщает местный телеканал NHK.

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Наибольшая часть заболевших (706 человек) заразились на борту круизного лайнера Diamond Princess, находившегося с 5 по 19 февраля на карантине в японском порту, передает «РИА Новости». Среди умерших значатся 12 человек, причем шесть из них были пассажирами лайнера.

Ранее в этот день сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил введения режима чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения эпидемии коронавируса.

3 марта в Японии допустили перенос летней Олимпиады на конец года. Готовность принять Олимпиаду вместо Токио уже выразили в Лондоне.

Со 2 марта все школы в Японии закрыты до весенних каникул, чтобы не допустить угрозы распространения коронавируса в стране.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 4 марта количество зараженных вирусом людей достигло 93 094, скончались 3198.

Также в ВОЗ предупредили, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.

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