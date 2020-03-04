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Лувр вновь начнет работу после перерыва из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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В Париже Лувр снова открыли для посетителей. Об этом сообщило руководство музея в среду, 4 марта, в Twitter.

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«Среда, 4 марта: Лувр открыт», — говорится в публикации.

Других подробностей не сообщается.

Музей закрыли 1 марта, причиной, как отмечала газета Le Figaro, стало обсуждение с персоналом опасений, связанных с распространением коронавируса нового типа во Франции.

2 марта сообщалось, что во Франции число погибших от COVID-19 достигло четырех.

Вспышка заболевания COVID-2019, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 марта, только в КНР от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

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