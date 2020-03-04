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В Великобритании заявили о бесполезности масок при коронавирусе

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Вероятность эпидемии коронавируса в Великобритании очень высока, и маски не помогут обезопаситься при распространении инфекции. Такое заявление в среду, 4 марта, сделал главный медицинский советник правительства Великобритании Крис Уитти.

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По мнению ученых, ношение медицинских масок в общественных местах не поможет остановить распространение вируса, пишет Daily Mail. Эксперты выяснили, что отдельные вирусы, вызывающие заболевание, настолько малы, что проходят через большинство масок. Люди с большей вероятностью могут заразиться, если прикоснуться к зараженной поверхности, а затем к лицу.

В Великобритании в среду, 4 марта, зафиксировано 53 случая заболевания коронавирусом. Большинство инфицированных находятся на территории Англии. Также случаи заражения обнаружены в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Королева Великобритании Елизавета II 4 марта, впервые за много лет, провела традиционное вручение наград в перчатках на фоне роста числа заболевших коронавирусом.

Британские власти, как сообщалось 3 марта, разработали план на случай обострения ситуации с коронавирусом. Согласно тексту документа, в рамках борьбы с заболеванием правительство может разместить войска на улицах городов. В случае резкого увеличения числа зараженных будут закрыты школы и другие учебные заведения, отменены все массовые мероприятия, а большинство людей переведут на работу из дома.

Вспышка пневмонии неизвестного типа, вызванная новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. За пару месяцев инфекция распространилась на территории других стран. По данным ВОЗ на 4 марта, количество зараженных вирусом людей по всему миру достигло 93 094, скончались 3198.

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