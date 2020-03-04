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Эксперты рассказали об убытках итальянской туротрасли на фоне коронавируса

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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На фоне распространения коронавируса убытки туристической отрасли Италии с 1 марта по 31 мая 2020 года составят около €7,4 млрд. Такие данные привел президент национальной конфедерации предпринимателей, работающих в области турбизнеса (Confturismo-Confcommercio), Лука Патане в среду, 4 марта.

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Общее число туристов, как зарубежных, так и внутренних, по подсчетам экспертов, упадет на 31,5 млн человек, передает «РИА Новости».

По словам Патане, эту ситуацию можно назвать расплатой за информацию, распространившуюся в медиа. Она значительно опаснее самого вируса, считает он.

«Нас рассматривают в качестве распространителей болезни и поэтому боятся и держатся от нас подальше», — отметил он. По словам лидера ассоциации, необходимо на правительственном уровне принять меры, которые прекращают блокировку въезда иностранных туристов в Италию и выезда итальянских путешественников в другие страны.

Президент итальянской федерации предпринимателей гостиничного бизнеса и туризма Federalberghi Бернабо Бокка рассказал «РИА Новости», что на фоне распространения коронавируса отменяются 70–80% бронирований гостиниц.

2 марта посол Италии в Москве Паскуале Терраччано заявил, что россияне, отказавшиеся от поездок в страну в марте–апреле–мае на фоне распространения коронавируса, получат новые визы сроком действия в один год.

27 февраля российские туроператоры прекратили продавать туры в Италию после соответствующих рекомендаций Ростуризма.

2 марта стало известно, что количество инфицированных коронавирусом в Италии достигло 1694 человек. Страна лидирует по числу заболевших в Европе.

В десятках городов страны введены особые карантинные меры из-за распространения в стране коронавируса. В Ломбардии, Венето и Пьемонте закрыты все учебные заведения, театры, музеи, отменены спортивные, культурные, религиозные мероприятия. Театр «Ла Скала» (Милан) приостановил постановки, Венецианский карнавал завершил работу на два дня раньше срока.

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