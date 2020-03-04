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Число пассажиров Diamond Princess на карантине в Приморье увеличилось до 9

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ефремов
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Еще двух пассажиров лайнера Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке из-за ситуации с коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Таким образом, общее число находящихся на карантине возросло до девяти человек. Об этом в среду, 4 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя минздрава Приморья.

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29 февраля семейная пара вернулась во Владивосток из Японии. Из аэропорта их, как и других пассажиров, направили на карантин в инфекционное отделение, передает RT. Заболевание у них не выявлено.

«В настоящее время на карантине находятся девять человек с лайнера, состояние у всех удовлетворительное, заболеваний ни у кого не выявлено. У пациентов проводится ежедневный отбор анализов», — отметили в региональном ведомстве.

25 февраля власти региона сообщали, что семь россиян, находившихся на лайнере Diamond Princess, прибыли 22 и 23 февраля во Владивосток и были доставлены в инфекционную больницу. Анализы на коронавирус показали отрицательный результат.

Ранее в этот же день сообщалось, что число заразившихся новым коронавирусом в Японии достигло 1015 человек.

Наибольшая часть заболевших (706 человек) заразились на борту круизного лайнера Diamond Princess, находившегося с 5 по 19 февраля на карантине в японском порту. Среди умерших значатся 12 человек, причем шесть из них были пассажирами лайнера.

Вспышка пневмонии неизвестного типа, вызванная новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. За пару месяцев инфекция распространилась на территории других стран. По данным ВОЗ на 4 марта, количество зараженных вирусом людей по всему миру достигло 93 094, скончались 3198.

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