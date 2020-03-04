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Принц Уильям пошутил о распространяемом им коронавирусе

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Фото: REUTERS/Facundo Arrizabalaga/Pool
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Принц Уильям, находящийся с официальным визитом в Ирландии, в его рамках пообщался с сотрудниками службы скорой помощи в Дублине, где и пошутил относительно распространения коронавируса. Об этом пишет The Independent.

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Он обсудил с медиками эпидемию коронавируса, а также информационный шум вокруг данной проблемы. По мнению Уильяма, не следует паниковать при возникновении кашля или других симптомов ОРВИ. Он также отметил, что проблема несколько «раскручена в СМИ», пишет «Федеральное агентство новостей».

«Готов поспорить, каждый говорит вам: «У меня коронавирус, я умираю», а вы в ответ: «Нет, это просто кашель», — сказал принц Уильям, а после пошутил, что он и его супруга Кейт распространяют коронавирус.

В настоящее время в Великобритании зафиксировали 53 случая заболевания коронавирусом.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 4 марта количество зараженных вирусом людей достигло 93 094, скончались 3198.

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