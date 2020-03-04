Елизавета II вручила награды в перчатках

Королева Великобритании Елизавета II впервые за много лет провела традиционное вручение наград в перчатках на фоне роста числа заболевших коронавирусом в мире. Об этом 3 марта сообщило издание The Daily Mail.

На распространенных в Сети кадрах видно, как на церемонии в Букингемском дворце 93-летняя королева в длинных белых перчатках прикалывает крест командора Ордена британской империи к лацкану костюма актрисы Уэнди Крейг. Вместе с тем в канцелярии Елизаветы II не уточнили, был ли этот предмет гардероба использован в качестве меры предосторожности от инфицирования коронавирусом.

Главный редактор журнала Press Association Джо Литтл назвал решение монарха «разумной предосторожностью», поскольку через шесть недель ей исполнится 94 года и она находится в том возрасте, в котором люди подвержены подобным вирусам. Королева могла отменить церемонию вручения наград, но как монарх, «выступающий за привычных ход вещей», предпочла этого не делать, пишет ТАСС.

В настоящее время в Великобритании зафиксировали 51 случай заболевания коронавирусом. Большинство заболевших находятся на территории Англии. Также случаи заражения зафиксированы в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, отмечает телеканал «Звезда». Ранее 4 марта сообщалось, что студента из Сингапура избили в Лондоне из-за коронавируса.

Как отмечет REGNUM, ранее британский премьер-министр Борис Джонсон не побоялся и во время посещения больницы пожал руки нескольким пациентам, у которых был выявлен коронавирус. Политик добавил, что для предотвращения распространения COVID-19 нужно мыть руки.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайской провинции Хубэй (город Ухань) 31 декабря 2019 года. Заболевание получило официальное название COVID-19. К настоящему моменту вирус распространился еще в 65 странах, заболели более 92 тыс. человек.