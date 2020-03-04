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В Великобритании число заражений COVID-19 достигло 85

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Фото: TAСС/Zuma
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В Великобритании число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 достигло 85. Об этом в среду, 4 марта, сообщает Sky News со ссылкой на британский минздрав.

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«Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании достигло 85», — говорится в тексте. За сегодняшний день в стране у 34 человек диагностировали коронавирус, сообщает RT.

Большинство инфицированных находятся на территории Англии. Также случаи заражения обнаружены в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Ранее в этот же день главный медицинский советник правительства Великобритании Крис Уитти заявил, что вероятность эпидемии коронавируса в Великобритании очень высока и маски не помогут обезопаситься при распространении инфекции.

Королева Великобритании Елизавета II 4 марта впервые за много лет провела традиционное вручение наград в перчатках на фоне роста числа заболевших коронавирусом, сообщает телеканал «360».

Принц Уильям, находящийся с официальным визитом в Ирландии, пообщался с сотрудниками службы скорой помощи в Дублине, где пошутил относительно того, что является распространителем коронавируса.

Вспышка пневмонии неизвестного типа, вызванная новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. За пару месяцев инфекция распространилась на территории других стран. По данным ВОЗ на 4 марта, количество зараженных вирусом людей по всему миру достигло 93 094, скончались 3198.

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