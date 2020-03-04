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Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в Испании

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Фото: REUTERS/Susana Vera
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Второй пациент скончался в Испании от пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-Cov-19. Об этом 4 марта сообщает испанское издание Las Provincias.

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Как сообщили в министерстве здравоохранения автономного сообщества Страна Басков, второму скончавшемуся было 82 года, он страдал от хронических заболеваний.

При этом правительство Испании не планирует закрывать учебные заведения в стране на период эпидемии, как это сделали власти Италии.

Первый смертельный случай от пневмонии COVID-19 в Испании зафиксировали 13 февраля. Об этом 3 марта сообщал совет по здравоохранению Валенсии. Смерть была подтверждена после ретроспективного расследования.

Всего к данному моменту в Испании подтверждено 226 случаев заражения коронавирусом, из них 55 зафиксированы в течение одного дня.

В Европе в настоящее время больше всего случаев заражения подтверждено в Италии. По состоянию на 4 марта там зафиксировано 2502 случая заражения, число скончавшихся от коронавирусной инфекции в Италии достигло 79 человек.

Эпидемия коронавируса началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 4 марта, количество зараженных вирусом людей по всему миру достигло 93 094, скончались 3199. Всего случаи заражения подтверждены в 77 странах мира.

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