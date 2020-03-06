Карантинная галерея: как главные культурные площадки страны реагируют на COVID-19

Третьяковская галерея отменила детские групповые экскурсии, но не отказалась от выставок во Франции и Финляндии. Цирки могут лишиться представлений с участием животных. В Музеях Кремля не огорчатся снижению туристического потока, а Эрмитаж планирует экспозицию китайского искусства. «Известия» выяснили, как культурные институции реагируют на атаку коронавируса.

Бума не будет

Музейный бум в ближайшее время пойдет на убыль. Зимний спад посещаемости, по мнению руководства учреждений, — традиционный, но очень вероятно, что и в пик туристического сезона поток посетителей не достигнет прежних цифр.

Самым оптимистичным из опрошенных «Известиями» музеев-лидеров оказался ГМИИ имени Пушкина (в прошлом году принял 1,5 млн посетителей).

— Мы ничего не отменяли, у нас всё как обычно, на нашей работе коронавирус пока никак не отразился, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ГМИИ.

В других институциях надеются на лучшее и готовятся к худшему. Грозных предупреждений, которые публикуют на своих сайтах французские коллеги — «в наши залы не допускаются посетители, прибывшие из провинции Хубэй и районов Франции, где обнаружен коронавирус», — в российской практике нет, но меры предосторожности принимаются.

В Третьяковской галерее, где всегда можно было увидеть школьников, отменены детские групповые экскурсии. По словам заместителя гендиректора по развитию Татьяны Мрдуляш, это распоряжение департамента образования Москвы.

— Всем вернули деньги, — рассказала она в беседе с «Известиями». — Если ведомство выдало такое предписание, мы его должны соблюдать и обезопасить детей. Надеемся, что в скором времени эпидемиологическая ситуация выправится и школьники вновь будут посещать музей.

Остальные мероприятия пока идут по графику, совместные проекты не отменялись. Третьяковка работает и с Китаем, и с Италией, везет выставку в Финляндию. Самый большой проект готовится в Париже. В рамках «Русских сезонов» в октябре откроется выставка Репина в Малом дворце Пти-Пале. Тогда же стартует совместная с Эрмитажем и ГМИИ имени Пушкина экспозиция коллекции Морозова. Вместе с тем, отметила Татьяна Мрдуляш, в залах стало меньше иностранцев, вообще нет китайских туристов. В прошлом году посещаемость Третьяковки составила 2,835 млн человек против 2,168 млн в 2018-м. Среди музеев-лидеров это самый внушительный рост. В 2020-м повторить достижение вряд ли удастся.

— Наверное, в перспективе коронавирус скажется на общих показателях, — считает Татьяна Мрдуляш. — Да, это форс-мажор, который никто не учитывал при планировании года и не мог предвидеть.

Норматив — не позитив

Что касается мер предосторожности для сотрудников, то и здесь наши музейщики спокойнее зарубежных коллег. В Лувре, который сначала закрыли из-за коронавируса, а затем всё же открыли, профсоюз потребовал оградить смотрителей стеклянными блоками, а также обеспечить бактерицидным гелем. В Третьяковке ничего подобного нет. Часть сотрудников и так работает за стеклом, пояснила Татьяна Мрдуляш, — в кассах, например. А служители находятся на достаточном расстоянии от потока посетителей. Руководство также не возражает, чтобы они работали в масках. Эти меры кажутся Третьяковке достаточными — каждый год она переживает эпидемию гриппа и знает, как защищаться от сезонных заболеваний.

Музеи Московского Кремля давно стали туристической Меккой столицы. В прошлом году их посетило более 3 млн человек. Сейчас в Кремле низкий сезон, пояснили «Известиям» в пресс-службе музеев. Март — месяц, когда поток иностранных посетителей невысок из года в год. На место китайских туристов (в общем среднегодовом потоке их обычно около 25%) приходят другие, серьезного снижения посещаемости пока не ощущается. Но если оно случится, администрация не слишком огорчится. Популярность кремлевских музеев пагубно сказывается на их сохранности.

Карантин_4 Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Цифра в 3 млн превышает все допустимые пределы нагрузки на памятники архитектуры, — рассказали в пресс-службе. — Нормы, разработанные Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, предписывают нам принимать около 1,8 млн посетителей в год, и мы хотели бы придерживаться этой цифры, не превышая ее более чем на 20%.

Для остальных федеральных музеев рост посещаемости — вопрос насущный. От него зависит госфинансирование. Гендиректор Эрмитажа и глава Союза музеев Михаил Пиотровский опубликовал на сайте Союза письмо, адресованное Минкультуры, где попросил не требовать от музеев повышения нормативов. В ведомстве «Известиям» сообщили, что министерство готово «к изменениям графика мероприятий в случае необходимости и оперативно отслеживает ситуацию фактической посещаемости российских музеев».

— Все нормативы посещаемости были разработаны и утверждены в конце прошлого года, — отметили в ведомстве. — Сейчас ведется мониторинг, результаты которого будут сравниваться с аналогичными показателями прошлого и позапрошлого годов, чтобы понимать реальное положение. На основании полученных данных будет принято решение о возможной корректировке нормативов.

Сам Михаил Пиотровский, собрав пресс-конференцию, сообщил, что в данный момент количество туристов в Эрмитаже (первый в рейтинге российских музеев за 2019 год — 4,956 млн посетителей) падает примерно процентов на восемь. При этом Эрмитаж не намерен отказываться от планов проведения выставок китайского искусства и молодых корейских художников. Первая намечается в мае, вторая откроется 24 марта.

Берись за ручку

Концертно-театральные площадки Москвы тоже начали реагировать на ситуацию с коронавирусом. Чем больше зрителей — тем внушительнее меры предосторожности. В «Крокус Сити Холле», вмещающем до 7234 человек, пока все спектакли и концерты идут по плану, посещаемость на это время года — стандартная. Заместитель директора по общим вопросам Анжелика Тюрина заверила «Известия», что каждое мероприятие строго курируется на предмет гигиены.

— Приняты дополнительные меры по обработке всех помещений, — сообщила она. — Запланирована установка сенсорных антисептиков в фойе и уборных, ведется обработка специальными средствами ручек входных дверей. Специальная антивирусная дезинфекция осуществляется сертифицированными средствами и профильной организацией.

Также в «Крокусе» внимательно следят за состоянием здоровья сотрудников, контактирующих со зрителями. Им обеспечена возможность замера температуры, получения медпомощи, рекомендовано воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Один из самых посещаемых драматических театров столицы — Вахтанговский. В 2018 году на пяти сценах побывали 314,7 тыс. зрителей. Основная сцена на 1055 мест практически на каждом спектакле заполняется на 93–97%. По словам директора вахтанговцев Кирилла Крока, чего-либо конкретного для защиты зрителей и сотрудников от коронавируса руководство пока не предпринимает, хотя думает об этом. Гораздо больше руководство занимает корректировка гастрольной деятельности.

— Мы на днях отправили письмо в Китай и в Южную Корею, что, к сожалению, в связи со сложившейся ситуацией не сможем приехать на гастроли, — сообщил он «Известиям». — Ситуация в этих странах, к сожалению, пока не стабилизируется. Для театра это очень существенные потери.

Цирк, да и только

Мало кто из гостей столицы не посещает наши цирки. В программах турфирм они идут специальной строкой. В сезон отпусков, выходя из метро «Цветной бульвар» перед началом представления в Цирке Никулина (2 тыс. мест), всякий раз поражаешься: что здесь происходит, откуда столько гостей из Поднебесной?

— Поток иностранных туристов начнется в мае, — рассказал «Известиям» руководитель пресс-службы Цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин. — Цирк сотрудничает с несколькими туроператорами. В данный момент никаких отмен нет, в том числе и с китайской стороны. Надеемся, что эпидемия вскоре закончится и они приедут на наши представления. Сейчас цирк посещают в основном москвичи и гости из регионов.

Если в частном цирке снижения посещаемости не почувствовали, то в государственных картина иная.

— Снижение спроса есть — как из-за сезонного ухудшения эпидемиологической обстановки, так и в связи с общей обеспокоенностью коронавирусом, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Росгосцирка. — В ряде регионов, например в Тюмени и Новокузнецке, мы отменяли представления в связи с рекомендациями городских администраций.

Карантин_1 Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Директор крупнейшего в Европе Большого московского цирка (3,4 тыс. мест) Эдгард Запашный тоже обеспокоен. По его словам, серьезная сдача позиций идет от турфирм: иностранцы не едут, перестраховываются. Кроме того, одно из главных преимуществ Большого московского цирка грозит стать его же главной проблемой. Речь о номерах с животными, в том числе с хищниками, которые могут быть переносчиками опасных патогенов.

В Росгосцирк пришло письмо Россельхознадзора (есть в распоряжении «Известий»), где учреждениям предписано исключить какой-либо контакт между посетителями и животными. То есть на аренах придется снимать первые ряды кресел, чтобы тигр ненароком не чихнул на зрителя, а в случае намека на эпидемиологическую угрозу — отменять представление.

Эдгард Запашный сообщил «Известиям», что с этим письмом он не знаком, но считает абсурдной саму постановку вопроса об опасности, исходящей от цирковых животных.

— Это — паника, которую непонятно зачем разводят, — заявил он. — Если говорить об опасности, исходящей от животных, то в первую очередь нам нужно заняться собаками, кошками, птицами. В российских цирках всего около 1 тыс. животных, а домашних питомцев — несколько десятков миллионов. Что называется, почувствуйте разницу и масштаб угрозы.