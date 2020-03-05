В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующий указ в четверг, 5 марта, подписал глава города Сергей Собянин.

Гражданам, посещавших территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, предписано информировать власти о своем возвращении по горячей телефонной линии. Кроме того, они должны при появлении симптомов респираторных заболеваний немедленно вызывать медиков на дом, не приходя в поликлинику самостоятельно, и соблюдать рекомендации санитарных врачей о режиме изоляции дома.

Людям, прибывших из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязали соблюдать те же меры, а также обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию — не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест.

Работодателей обязали измерять сотрудникам температуру и не допускать к работе тех, у кого она повышена; содействовать сотрудникам в соблюдении режима самоизоляции, по требованию Роспотребнадзора сообщать о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) по работе и обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

Столичный департамент здравоохранения должен реорганизовать работу, обеспечить готовность медицинских учреждений к приему больных коронавирусной инфекцией.

Вице-мэру Андрею Бочкареву дано поручение создания при Инфекционной клинической больнице №1 инфекционного корпуса из быстровозводимых конструкций.

Штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции переведен на круглосуточный режим работы до особого распоряжения. Доклад по ситуации будет предоставляться мэру города каждый день.

Ранее 5 марта мэрия сообщила об усилении мер дезинфекции в московском общественном транспорте, чтобы препятствовать распространению гриппа, ОРВИ и коронавируса. Проводится дезинфекция дверей, поручней лестниц и эскалаторов, кнопок перил и лифтов, автоматов по продаже билетов. Также все вагоны при заходе состава в депо проходят кварцевание. В поездах серии «Ока» и «Москва» есть встроенные в систему кондиционирования ультрафиолетовые лампы. Пассажирам метрополитена выборочно дистанционно измеряют температуру.

Первые сообщения о распространении нового коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, в китайском Ухане появились в конце декабря. На 5 марта 2020 года болезнь охватила 79 стран. В результате инфицирования скончались более 3,3 тыс. человек, заболевшими считаются более 96 тыс., вылечиться удалось 54 тыс.

В ВОЗ объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.