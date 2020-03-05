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В Италии число жертв коронавируса достигло 148

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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В Италии количество летальных случаев из-за нового коронавируса (SARS-CoV-2) возросло до 148, инфицированы 3286 человек. Об этом в четверг, 5 марта, заявил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

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«Число смертей увеличилось на 41 (до 148. — Ред.), возраст умерших колеблется от 66 до 94 лет, число инфицированных на сегодняшний день — 3286», — цитирует его ТАСС.

Также Боррелли отметил, что на данный момент в стране 414 человек выздоровели. Кроме того, он добавил, что 10% инфицированных находятся в отделении интенсивной терапии.

Вспышка нового коронавируса (SARS-CoV-2), вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более 96 тыс. человек по всему миру. Число летальных исходов — 3308, выздоровели почти 54 тыс. человек.

В ВОЗ объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.

Инфографика

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что пандемию коронавируса еще можно предотвратить, но для этого необходима скоординированная работа правительств всех стран.

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