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В Ватикане сообщили об улучшении здоровья папы римского

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Фото: REUTERS/Yara Nardi
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Состояние здоровья папы римского Франциска, который отменил несколько мероприятий из-за простуды, идет на поправку. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

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Понтифик продолжает совершать ежегодные мессы и следует курсу духовных размышлений, передает итальянское агентство ANSA.

3 марта в Ватикане сообщили, что у 83-летнего предстоятеля католической церкви диагностирована простуда. Анализы на коронавирус были отрицательными, заявил тогда Бруни. 1 марта папа отменил свое участие в неделе духовных размышлений, которая традиционно проводится во время Великого поста с членами Римской курии. Накануне, 29 февраля, появилась информация о возможном заражении главы Римской католической церкви коронавирусом.

Италия лидирует среди европейских стран по заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 4 марта число жертв превысило 100 человек. В Ломбардии и Венетто, где заболевших больше всего, несколько городов закрыты на карантин, не работают учебные заведения и отменены массовые мероприятия.

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