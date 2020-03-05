В Вифлееме подтверждены семь случаев заражения коронавирусом

Минздрав Палестины объявил о том, что у семи человек в городе Вифлеем был выявлен новый коронавирус SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает агентство Maan.

«Анализы подтвердили, что семь человек в Вифлееме заражены новым коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Вифлееме и Иерихоне в связи с коронавирусом на две недели будут закрыты все учебные заведения и центры.

Ранее в этот день появилась информация, что храм Рождества Христова в Вифлееме закроют с вечера четверга, 5 марта, в связи с опасностью распространения на Ближнем Востоке коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более 96 тыс. человек по всему миру. Число летальных исходов — 3308, выздоровели почти 54 тыс. человек.

В ВОЗ объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что пандемию коронавируса еще можно предотвратить, но для этого необходима скоординированная работа правительств всех стран.

Также сообщалось, что заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выделил $15 млн на борьбу с распространением коронавируса. Средства будут взяты из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН.