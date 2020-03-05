В Вифлееме храм Рождества Христова закроют из-за коронавируса

Храм Рождества Христова в Вифлееме закроют с вечера четверга, 5 марта, в связи с опасностью распространения на Ближнем Востоке коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом сообщает Reuters в среду, 5 марта.

Храм будет закрыт с 16:00 (17:00 мск) до поступления нового распоряжения о его открытии, сообщил представитель палестинского министерства туризма. В храме будет проведена дезинфекция перед тем, как запереть двери на засов, сообщает телеканал «Звезда».

Храм Рождества Христова построен на месте, где, по преданию, родился Иисус Христос. Он считается одним из старейших действующих храмов в мире и одной из наиболее посещаемых святынь Палестины. Ежегодно в храм на Пасху приходят десятки тысяч туристов и верующих.

Вспышка нового коронавируса (SARS-CoV-2), вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах, сообщается на сайте kp.ru. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более чем 96 тыс. человек по всему миру. Число летальных исходов —3308, выздоровели почти 54 тыс. человек.

Ранее 5 марта исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что объем бронирований россиянами туров на лето упал на 20–25% из-за вспышки вируса SARS-CoV-2 и геополитической напряженности.