Жириновский призвал избавиться от домашних животных из-за коронавируса

Россиянам следует задуматься об избавлении от домашних животных. Это может стать эффективной мерой против коронавируса. Об этом в четверг, 5 марта, заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, в случае смерти старого питомца нового заводить не следует, сообщает «Федеральное агентство новостей». Домашние животные являются распространителями коронавируса, подчеркнул парламентарий.

Также Жириновский призвал задуматься о правильном питании для профилактики коронавирусного заболевания. Он предложил, в частности, есть щи с щавелем.

4 марта Жириновский поздравил группу Little Big с грядущим участием в международном песенном конкурсе «Евровидение» от России. Он оставил сообщение коллективу на своей странице в Instagram.

Вспышка нового коронавируса (SARS-CoV-2), вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более 95 тыс. человек по всему миру.

Наибольшая часть заболевших (80 409) приходится на Китай, за его пределами выявлено 14 627 случаев заболевания COVID-2019, за последние сутки их стало больше почти на 2,3 тыс.