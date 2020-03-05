Объем бронирований летних туров упал на четверть из-за коронавируса

Объем бронирований россиянами туров на лето упал на 20–25% из-за вспышки вируса SARS-CoV-2 и геополитической напряженности. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе 5 марта.

«Общий объем бронирований на всех направлениях в совокупности, включая российские массовые в организованном сегменте — Крым, Краснодарский край, — упал точно на 20–25%», — цитирует ее ТАСС.

Сложившуюся ситуацию на туристическом рынке Ломидзе назвала беспрецедентной, аналогичной обстановки не наблюдалось последние 25 лет.

«Это затрагивает все виды туриндустрии, все категории потребителей — от детского туризма до делового. Все сферы индустрии — гостиничный бизнес, транспортный, туристический. В более или менее стабильной ситуации — только онлайн-агрегаторы и системы бронирования», — приводит ее слова «РИА Новости».

По мнению Ломидзе, туристы разделились на три группы: те, кто слушают информацию о коронавирусе и отказываются путешествовать; те, кто готов поехать, несмотря на распространение инфекции; и те, кто «не боится ехать, но боится карантинных мер, в которые можно попасть в ходе поездки».

Специалист полагает, что итог от сложившейся ситуации «будет исчисляться миллиардами долларов». По ее оценке, к концу лета могут обанкротиться около 30% мелких и средних туристических компаний, если положение на рынке не изменится. Крупнейшим игрокам исчезновение не грозит, отметила Ломидзе.

В конце февраля Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за распространения вируса SARS-CoV-2. Воздержаться от поездок в эти страны россиян призывали в МИДе и Роспотребнадзоре. Ростуризм уже разрабатывает меры поддержки турбизнеса.

В АТОР призывали обозначить срок действия рекомендаций, чтобы долгосрочный запрет не повлиял на турбизнес и не ставил компании под угрозу ликвидации.

По данным властей Евросоюза, туристическая отрасль стран ЕС только за январь потеряла €1 млрд. Бронирование путешествий в Испанию уже снизилось на 20%. В Италии ожидают ущерба в €7,4 млрд за весенний сезон.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 5 марта, только в КНР от заболевания скончались 3012 человек, заразились более 80 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 58 странах.