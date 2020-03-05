COVID на жительство: турбизнес ждет падения цен в гостиницах вдвое из-за коронавируса

Цены на проживание в гостиницах крупных городов России могут снизиться на 50–60% из-за ситуации с коронавирусом. Такой прогноз «Известиям» дали в Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) . В первую очередь речь идет о местах, принимавших преимущественно китайских туристов. Остальные гостиницы начнут снижать цены вслед за ними — в среднем на 20–30%. Распространение эпидемии может нанести туротрасли ущерб до 100 млрд рублей, считают эксперты. Но в итоге ситуация положительно скажется на внутреннем туризме, который может вырасти на 10–15%.

Курс на снижение

В ближайшие месяцы стоимость проживания в отелях крупных городов России, например Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Иркутска, Хабаровска, может снизиться на 50–60%, пояснил «Известиям» вице-президент ФРиО Вадим Прасов. Речь идет о гостиницах, расположенных в отдалении от достопримечательностей и принимавших преимущественно китайские организованные группы. Номера в других отелях могут подешеветь на 20–30% , оценил Вадим Прасов.

Исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов напомнил, что гости из КНР составляли около трети всего въездного потока в страну. По данным ассоциации, гостиницы, ориентированные на китайских гостей, занимают почти 10% рынка.

от1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

–– Эти гостиницы займутся «вынужденным демпингом». Есть вероятность, что остальным участникам рынка тоже придется снижать стоимость, –– считает Александр Агамов.

По его прогнозам, стоимость проживания в других отелях, за исключением фешенебельных, летом может снизиться примерно на 15%.

Пока ситуация не настолько критичная — если в ближайшее время эпидемия пойдет на спад, то прогнозы не сбудутся , считает заместитель гендиректора туроператора «Академсервис» Александр Курносов.

Однако, как отметила руководитель департамента апарт-отелей Becar Asset Management Евгения Гиль, туристический рынок Санкт-Петербурга уже находится на пороге паники — отельеры начали демпинговать, цены за номер уже опустились в среднем на 10%, сказала она.

–– Коронавирус сильно ударил по крупным гостиничным сетям. У наших коллег отменяются брони, практически отсутствуют групповые бронирования, доля иностранных туристов существенно снижается , –– добавила эксперт.

В других регионах, в частности на Байкале или Дальнем Востоке, где китайских туристов еще больше, сокращение спроса заметнее. Кроме того, там значительная доля предложения приходится на малые отели, которые строились изначально под китайцев, — для них потеря спроса стала серьезным вызовом, рассказала руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова.

от2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В ближайшие две-три недели можно ожидать снижения цен на проживание в отелях и за рубежом. Особенно в тех странах, где больше всего заболевших, добавили в пресс-службе международного туроператора TUI Россия.

Риск банкротства

Если эпидемия коронавируса не закончится в ближайшие месяцы, туристическая отрасль России в целом может потерять около 100 млрд рублей, дал прогноз «Известиям» Александр Агамов.

–– Рынок испытывает сильный стресс. В такой ситуации туроператоры и турагентства могут обанкротиться, в меньшей степени это касается отелей , –– считает Вадим Прасов.

Если ситуация в мае–сентябре останется такой же, а паника в медиапространстве будет нарастать, то можно ожидать ухудшения экономической ситуации в туристической отрасли, в том числе банкротства компаний с неустойчивым финансовым положением, считает Александр Курносов.

–– Особенно пострадают операторы, работающие на выезд. Потери оценить сложно, но туротрасль может услышать о новых банкротствах уже к лету, –– считает Марина Смирнова.

от5 Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Впрочем, массового ухода компаний с рынка ожидать не стоит, поскольку большинство из них работают достаточно давно и имеют устойчивые позиции в бизнесе. К тому же, поскольку отмены бронирования отелей и авиабилетов происходят в основном по форс-мажорным обстоятельствам, в этом случае предоплаты, сделанные туроператорами, должны возвращаться им без штрафных санкций, сказал Александр Курносов.

В первую очередь обанкротиться могут компании с высокой долговой нагрузкой, которые работают на большом денежном обороте и устанавливают низкую стоимость продукта с минимальной наценкой, добавил эксперт. Рынок могло бы поддержать снижение ставки НДС на период ситуации с коронавирусом до европейского уровня в 5–6%, полагает Евгения Гиль.

Ложка мёда

Ранее Роспотребнадзор призвал россиян максимально сократить поездки за рубеж. При этом ограничения по срокам не уточнялись.

–– Все актуальные рекомендации по посещению зарубежных стран в зависимости от эпидемиологической обстановки, которая меняется очень быстро, размещаются на официальном сайте Роспотребнадзора, –– сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

В нынешней ситуации есть вероятность, что доля внутреннего туризма вырастет, заполнив нишу, ранее занятую иностранными группами, считает Евгения Гиль. По прогнозам Александра Агамова, внутренний турпоток может увеличиться на 7–10%.

от3 База отдыха в Краснодарском крае Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

В TUI Россия добавили, что традиционно внутренний туризм растет даже без внешних влияний — на 5–10% в год. В компании уже сейчас отмечают двукратный рост спроса туров по стране — на март–апрель туристы активно бронируют курорты Краснодарского края. В целом по рынку организованный внутренний турпоток может увеличиться на 10–15%, спрогнозировали в компании.

В Ростуризме на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.