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На Украине закроют школы и детские сады из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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На Украине в связи с распространением коронавирусной инфекции внутри страны будут введены ограничительные карантинные меры. Такое заявление в четверг, 5 марта, сделал главный санитарный врач республики, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления перед вышедшими из карантина в Новых Санжарах гражданами.

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«Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, будем закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемиологические мероприятия... чтобы уменьшить массовые скопления людей, поскольку все мы знаем, что вирус передается воздушно-капельным путем», — цитирует Ляшко «Интерфакс».

В целях борьбы с распространением инфекции киевский метрополитен накануне, 4 марта, стал дезинфицировать вагоны после каждой высадки пассажиров на конечной станции.

3 марта минздрав Украины сообщил о первом подтвердившемся случае коронавируса в стране. Пациент вернулся в Черновицкую область из Италии с пересадкой в Румынии. Еще шесть человек находятся на карантине с подозрением на коронавирусную инфекцию.

20 февраля Украина эвакуировала своих граждан из Уханя, их отвезли в медцентр нацгвардии в Новых Санжарах, где местные жители встретили эвакуированных протестами, забросав автобус камнями и палками. Митинги переросли в столкновения с полицией, пострадали 10 человек, 24 были задержаны, возбуждено пять уголовных дел. Протесты против возвращения соотечественников из Китая проводились сразу в нескольких областях Украины.

Президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, сравнил страну со средневековой Европой, пишет «Газета.ру».

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более 95 тыс. человек по всему миру.

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