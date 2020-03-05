На Украине закроют школы и детские сады из-за коронавируса

На Украине в связи с распространением коронавирусной инфекции внутри страны будут введены ограничительные карантинные меры. Такое заявление в четверг, 5 марта, сделал главный санитарный врач республики, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления перед вышедшими из карантина в Новых Санжарах гражданами.

«Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, будем закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемиологические мероприятия... чтобы уменьшить массовые скопления людей, поскольку все мы знаем, что вирус передается воздушно-капельным путем», — цитирует Ляшко «Интерфакс».

В целях борьбы с распространением инфекции киевский метрополитен накануне, 4 марта, стал дезинфицировать вагоны после каждой высадки пассажиров на конечной станции.

3 марта минздрав Украины сообщил о первом подтвердившемся случае коронавируса в стране. Пациент вернулся в Черновицкую область из Италии с пересадкой в Румынии. Еще шесть человек находятся на карантине с подозрением на коронавирусную инфекцию.

20 февраля Украина эвакуировала своих граждан из Уханя, их отвезли в медцентр нацгвардии в Новых Санжарах, где местные жители встретили эвакуированных протестами, забросав автобус камнями и палками. Митинги переросли в столкновения с полицией, пострадали 10 человек, 24 были задержаны, возбуждено пять уголовных дел. Протесты против возвращения соотечественников из Китая проводились сразу в нескольких областях Украины.

Президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, сравнил страну со средневековой Европой, пишет «Газета.ру».

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более 95 тыс. человек по всему миру.