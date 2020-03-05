В Германии выявлено почти 350 случаев заражения коронавирусом

В Германии выросло число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Количество инфицированных за сутки увеличилось с 262 до 349 человек. Об этом сообщает в четверг, 5 марта, институт Роберта Коха.

Крупнейший очаг заболевания зафиксирован в земле Северный Рейн-Вестфалия, где инфицированными оказались 175 человек. За ним по числу заболевших следует Баден-Вюртемберг — 62 и Бавария — 52.

Накануне в Германии был запрещен экспорт медицинских средств защиты из-за распространения коронавируса.

4 марта подтвержденное число зараженных коронавирусом в стране составляло 240 человек.

Ранее 5 марта стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Боснии и Герцеговине. Вирус был выявлен на территории Республики Сербской, входящей в состав государства.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года коронавирус был обнаружен у более 95 тыс. человек по всему миру.