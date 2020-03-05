В Боснии и Герцеговине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Боснии и Герцеговине. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает местный телеканал Alternativna TV.

По данным телеканала, инфицированный вирусом SARS-CoV-2, был обнаружен в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины. Пол и возраст заболевшего не уточняются.

Сообщается, что в ближайшее время с обращением к общественности в связи с появлением в стране инфекции выступит министр здравоохранения и социальной защиты Республики Сербской Ален Сераник.

Как отмечает ТАСС, в стране уже двое заразившихся — это мужчина, посещавший Италию, и его ребенок.

Ранее, 5 марта, стало известно о новом случае заражения коронавирусом в России. В штабе по предупреждению и борьбе с новой инфекцией сообщили, что заболевание было выявлено у гражданина Итальянской Республики.

Вспышка новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая является возбудителем тяжелой пневмонии COVID-2019, произошла в конце декабря в китайском многомиллионном городе Ухань. За два с лишним месяца вирус распространился в 79 странах мира. На 5 марта 2020 года число заразившихся в мире превысило 95 тыс. человек.