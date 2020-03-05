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В Петербурге на коронавирус проверяют итальянского студента

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Фото: Depositphotos
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Студента из Италии, обучающегося в Санкт-Петербурге, госпитализировали для обследования на заражение вирусом SARS-CoV-2, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по городу 4 марта.

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Молодой человек обратился с симптомами ОВИ в одну из поликлиник. С этим диагнозом его доставили в Клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина, где поместили в инфекционный бокс. Выезжал ли в последнее время гражданин Италии из России, не сообщается.

«Проводится его лечение и лабораторное обследование на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию», — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Итальянец учится в Северо-западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова. Определен круг лиц, с которым контактировал студент, все они находятся под медицинским наблюдением дома либо в больнице.

По данным на 2 марта, в Санкт-Петербурге под наблюдением находятся 811 человек, 696 из них — граждане Китая. При этом ни у кого не обнаружен вирус SARS-CoV-2.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 5 марта, только в КНР от заболевания скончались 3012 человек, заразились более 80 тыс. человек.

Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит Южной Корее, Иране и Италии, куда российские туроператоры уже прекратили продавать туры из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ко 2 марта число инфицированных в этой стране достигло 1694 человек. В десятках итальянских городов введены особые карантинные меры, отменены массовые мероприятия. Образовательные учреждения страны закрыты до середины марта.

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