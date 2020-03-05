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Эпидемиолог предсказал Китаю вторую волну эпидемии коронавируса

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Фото: TASS/Zuma
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Власти Китая ввели целый комплекс мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в стране, однако снятие карантинных ограничений может спровоцировать вторую волну распространения инфекции. Такое мнение высказал глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг, сообщает 5 марта «РИА Новости».

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«Я обеспокоен тем, что, когда они восстановят свою нормальную деятельность, будет вторая волна», — заявил он.

Собеседник агентства уверен, что пока рано говорить о том, что эпидемия пошла на убыль, поскольку «нет никаких доказательств, что характеристики вируса изменились».

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 5 марта, инфицирование подтверждено у 93 090 человек, из которых 80 422 — в Китае и 12 668 — за его пределами. В общей сложности от коронавируса погибли 2984 человека в Китае и 214 — по всему миру.

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