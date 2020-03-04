Слитки общества: ЦБ ускорил покупки золота на фоне коронавируса

ЦБ ускорил накопления золотых резервов на фоне роста неопределенности в глобальной экономике и распространения коронавируса: в январе 2020-го он закупил 8,1 т желтого металла, что на 30% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Всемирного золотого совета (WGC, «Известия» их проанализировали). Более того, запасы золота в этом году впервые пробили отметку в 20% от всех международных резервов Банка России, следует из данных регулятора . Россия остается нетто-покупателем драгметалла уже много лет, но с началом конфликта на Украине сделки приобрели больший масштаб: с 2014 года было приобретено 1244 т. Запас на данный момент составляет 2279,2 т. Рост золотовалютных резервов WGC и Банк России объясняют стратегией РФ по диверсификации и дедолларизации в период низких ставок и большой волатильностью на валютном рынке. Сейчас цены на драгметалл находятся на семилетнем максимуме.

Пробили планку

По запасам золота Россия занимает пятое место в мире. Больше драгметалла у США — 8133,5 т, Германии — 3366,5 т, Италии — 2451,8 т и Франции — 2436 т. Как показывают последние данные WGC , на 1 февраля у РФ было 2279,2 т золота. За январь ЦБ купил 8,1 т — на 30% больше, чем годом ранее (6,2 т), следует из отчета. Больше в этом месяце закупила только Турция — 16,2 т.

При этом в январе покупки традиционно невелики, в последующие месяцы они бывают более интенсивными.

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Запасы золота в денежном выражении впервые пробили отметку в 20% от всего объема резервов Банка России. На 1 февраля 2020 года ЦБ оценивал свои международные резервы в $562 млрд, доля золота в них составляла $116 млрд, то есть 20,6%. Месяцем ранее соотношение было 19,9% — $110,4 млрд против к $554 млрд общей суммы резервов.

Справка «Известий» ЗВР состоят из золота, евро, доллара США, фунта стерлингов, юаня и прочих валют. Покупки золота Россия активизировала с 2014 года, когда на фоне конфликта на Украине США ввели первые санкции. Если в 2013 году было приобретено 77,4 т, то в 2014 году — уже 173 т, а рекордным стал 2018 год — 274,3 т.

Безопасный актив

WGC ранее объяснял интерес к драгметаллу курсом на диверсификацию резервов и дедолларизацию, отмечая, что Банк России вкладывает в него средства, высвободившиеся при продаже казначейских облигаций. Как показывают данные американского минфина, в марте 2018 года инвестиции России в госбумаги США составляли $96 млрд, в апреле — уже лишь $48 млрд, а в мае — $14,9 млрд. На конец 2019 года у России было таких инструментов на $9,98 млрд.

Диверсификация в пользу защитных активов и золота также приобретает актуальность в связи с санкциями, торговыми конфликтами и геополитическими рисками, сказал «Известиям» директор WGC по взаимодействию с членами совета и рынками Джон Маллиган. К дополнительным факторам, объясняющим интерес к драгметаллу, он отнес замедление роста экономики и низкие ставки, в условиях которых многим странам приходится жить уже много лет.

Э1 Фото: ТАСС/Павел Смертин

На вопрос «Известий» о том, действительно ли в золото инвестируются средства от проданных казначейских облигаций, ЦБ не ответил. Но его представитель отметил, что в условиях нестабильности на финансовых рынках и высокой волатильности валют в приобретение золота активно включились страны с формирующимися рынками, в том числе и Россия.

ЦБ регулярно публикует данные о структуре ЗВР, и по ним можно сделать выводы об изменении в соотношении активов. Если в конце 2017 года на долларовые вложения приходилось 46%, то в середине 2019-го — лишь 24,2%. Одновременно росла доля активов в евро — с 22 до 31%. А уровень золота в 2017-м составлял 17%.

Впрочем, за последние пять лет оно подорожало на 40%: по данным Bloomberg, сейчас тройская унция стоит $1641.

Хотя и золото, и казначейские облигации США относятся к наиболее надежным инструментам, но они не взаимозаменяемы, объяснил главный аналитик ПСБ Роман Антонов. По его словам, золото выступает как защита от высокой инфляции, а госбумаги США обеспечивают доходность при минимальном риске.

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За последние 20 лет среднегодовой рост цены на драгметалл составил 13,6%, что в 1,5 раза больше темпов инфляции за тот же период , подсчитал инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев. Цель таких вложений — в первую очередь сохранение, а не преумножение капитала.

Хотя цены на золото последние годы растут и сейчас находятся на семилетних максимумах, есть потенциал для дальнейшего увеличения, отметил Роман Антонов. Драгметалл, скорее всего, продолжит дорожать из-за долгого периода низких ставок, высокой волатильности на мировых рынках и опасений по поводу замедления темпов экономического роста.