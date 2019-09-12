Золотая пилюля: скупка драгоценного металла убережет Россию от кризиса

Россия бьет рекорды по золотому запасу: к началу текущего месяца его стоимость в валюте выросла до без малого $110 млрд. В физическом выражении объемы тоже увеличились на фоне неустанной закупки драгоценного металла Банком России. Хотя ставка на золото в последние годы подвергалась критике со стороны многих экономистов, кажется, что сейчас этот актив приносит немалую выгоду стране. Именно за счет него дедолларизация российских резервов оказывается куда менее болезненной, чем могла бы быть из-за сильной в последнее время американской валюты.

Еще в начале нашего десятилетия, после кризиса 2008 года, золотой запас России не дотягивал и до 700 т, то есть был меньше показателя СССР времен «развитого социализма». Долгое время золотой части золотовалютных резервов не придавалось особого значения, что во многом было вызвано низкими ценами на драгоценный металл. Вплоть до второй половины 2000-х годов он котировался как морально устаревший актив, не приносящий никакого дохода. Российские финансовые власти, шедшие в фарватере мейнстримной экономики, также не видели особых перспектив в увеличении золотого запаса.

Затем случилось две вещи: во-первых, золото резко пошло в гору. Если в середине 2000-х тройская унция стоила около $300, то в 2008 году цена приблизилась к отметке в $1000. Более того, в ходе глобального финансового кризиса золото было единственным активом, который потерял менее 15% стоимости по сравнению с пиком, тогда как нефть, к примеру, подешевела более чем в четыре раза. В 2010-е годы цена на драгоценный металл колебалась, но ни разу за десятилетие не опустилась ниже 1000-долларового показателя.

Во-вторых, осложнение международной обстановки заставило Россию искать альтернативы вложениям в американские активы, которые могут стать проблемными в случае политического кризиса. Кроме того, ряд стран провозгласил в своих принципах отказ от доллара в международной торговле, и РФ была в числе этих государств. Совершенно логично, что если ты (пусть и в идеальном будущем) не собираешься торговать в долларах, то и в качестве резервов они тебе не очень нужны. В качестве заменителя американской валюты среди прочего фигурировало и золото, с давних пор являвшееся основным резервным активом (а в тех же США и западноевропейских странах являющееся им по сей день).

экономика Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Поэтому с конца 2000-х золотой запас России начал быстро расти, причем после кризиса 2014 года темпы этого роста увеличились. На 1 января 2014 года золота в хранилищах ЦБ было чуть больше тысячи тонн. К его концу резервы выросли на 200 т, а затем примерно на столько же увеличивались каждый год. С начала 2017 года не было ни одного месяца, когда Банк России не увеличивал бы свой золотой запас. За первые восемь месяцев текущего года резервы выросли примерно на 120 т, достигнув отметки в 2230 т.

Параллельно эти запасы еще и дорожали. 2019 год продемонстрировал сильное ралли на рынке золотых слитков, в его начале тройская унция стоила всего $1280, тогда как концу лета она перевалила за отметку в $1500. В итоге благодаря росту физических объемов и увеличению цены на унцию за год стоимость запасов выросла почти на 30%, приблизившись к $110 млрд. Впервые за последние 30 лет доля золота в международных резервах России превысила 20%.

ЦБ сейчас закупает золото исключительно активно. Хотя в текущем году объемы закупок снизились на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, этот результат все-таки лучший во всем мире. Даже Китай, крупнейший производитель драгоценного металла, приобретает его в запасы несколько менее активно, что, впрочем, связано с куда более существенным внутренним спросом на золото со стороны граждан, так как украшения, монетарное золото и слитки продолжает оставаться важным инвестиционным выбором для многих миллионов китайцев. Есть основания полагать, что Народный банк Китая с осторожностью заполняет свои «закрома», чтобы избежать ажиотажного спроса на стратегически важный ресурс на внутреннем рынке и не слишком разогнать цены в мире в целом.

В целом стратегия ЦБ РФ соответствует мировым трендам. Согласно опросу Bloomberg, 54% респондентов в центральных банках по всему миру ожидают, что в ближайший год золотые запасы в их учреждениях будут расти, а две трети рассчитывают на сохранение или приумножение резервов в пятилетний период. Помимо России и Китая, золотом закупаются Катар, Польша, Казахстан и многие другие государства. По данным Всемирного совета по золоту, в июне-июле драгоценный металл активно продавал только Узбекистан, реализовавший более 23 т. Всего во II квартале чистые покупки центральных банков превысили 220 т. А в прошлом году суммарные государственные закупки в мире превысили 651 т, что является лучшим результатом с 1971 года — года, когда рухнула Бреттон-Вудская система и доллар окончательно был отвязан от золота.

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Еще недавно золото считалось мертвым активом, а сторонники его покупки — ретроградами, не понимавшими особенностей современной финансовой системы. Сейчас ситуация меняется довольно быстро. Несмотря на то что гиперинфляция (основной риск, который золото призвано хеджировать) твердым валютам на данный момент не грозит, покупки драгоценного металла все-таки имеют смысл и последние десять лет это отчетливо показывают.

«Если не знаешь, что покупать, покупай золото», — таким был девиз инвесторов во все времена, даже после того как привязка основных валют к драгоценному металлу исчезла. Золото вновь начало пользоваться спросом в период кризисов и неопределенности, когда никому не понятно, в какую сторону движется мировая экономика. В качестве одной из причин, обусловивших летний рост спроса на золото и повышение его цены, называется торговая война между США и Китаем, приведшая к усилению неопределенности.

Если это так, то в ближайшее время у золота прямо-таки блестящие перспективы в качестве инвестиционного товара. Турбулентность в мировой экономике никуда не денется, более того, с приближением рецессии в Европе она будет только нарастать. Не стоит и забывать о выборах президента США в 2020 году, которые добавят к существующим экономическим рискам еще и политические.

Наконец, существует фактор отрицательных ставок. Сразу несколько центробанков поместили свои депозитные ставки в отрицательную зону, туда же движутся и ставки рефинансирования. Федеральная резервная система США, судя по всему, вновь будет опускать ставку до нуля, а может быть, и насыщать финансовые рынки долларами через повторение механизма «количественного смягчения» (попросту печатания денег через скупку государственных облигаций). Таким образом, складывается ситуация, когда вложения в надежные активы начинают приносить уже даже не минимальный, а совсем нулевой или отрицательный доход. В то время как высокорисковые активы в условиях кризиса дешевеют. Золотая «тихая гавань», куда массово рванутся инвесторы, станет единственным верным способом сохранить или даже приумножить капитал.