Международные резервы России выросли на 1,8% за август

Международные резервы России на 1 сентября 2019 года составили $529,08 млрд, что на 1,8% (или на $9,3 млрд) выше уровня на 1 августа, сообщил Банк России в пятницу, 6 сентября.

Отмечается, что валютные резервы выросли на 0,4% — до $419,61 млрд, стоимость монетарного золота увеличилась на 7,4% и достигла $109,48 млрд.

В июне ЦБ РФ опубликовал данные, согласно которым международные резервы России выросли до $502,7 млрд.

В августе Bloomberg писал, что Россия впервые за последние восемь лет может обогнать Саудовскую Аравию по объему международных резервов.