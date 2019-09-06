ЦБ второй раз за три месяца понизил ключевую ставку

Центробанк понизил ключевую ставку с 7,25% до 7%. Об этом говорится в сообщении регулятора, опубликованном в пятницу, 6 сентября.

Решение принято советом директоров ЦБ.

В июне ключевая ставка была понижена во второй раз за год, с 7,5% до 7,25%. Первое снижение произошло в марте 2018 года — с 7,75%.

Последний раз ставка повышалась в декабре 2018 года, чтобы «предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России». Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2019 года.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка. По ней Банк России представляет кредиты коммерческим банкам сроком на семь дней. Кроме того, этот показатель — максимальная ставка, по которой ЦБ готов принимать от банков средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.