Эксперты оценили влияние на курс рубля снижения ставки ФРС

Заместитель председателя правления «Локо-банка» Андрей Люшин и эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин по просьбе «Известий» оценили, как снижение Федеральной резервной системой (ФРС) ставки отразится на курсе рубля.

Накануне 31 июля ФРС впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.

В среднесрочной перспективе решение ФРС является благоприятным фактором для рубля, потому что сохраняет существенную разницу в ставках между российским и американским долговыми рынками, которая уменьшилась после недавнего аналогичного шага Банка России, рассказал Дмитрий Бабин.

Благодаря тому, что доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) значительно превышают показатели развитых и многих развивающихся гособлигаций, это привлекает на российский долговой рынок иностранные средства, которые конвертируются в рубли, что оказывает поддержку отечественной валюте, отметил эксперт.

Рынки и инвесторы готовились к такому решению ФРС заранее, заявил зампредседателя правления «Локо-банка» Андрей Люшин. Именно поэтому в течение последних трех торговых сессий рубль стабильно укреплялся к доллару на 0,2%–0,3%, вернувшись к отметкам 63,2 рубля после нефтяных событий в Ормузском проливе и торговых потрясений.

«Неожиданностью для всех стало заявление председателя совета управляющих ФРС о том, что у регулятора нет единогласного решения по денежно-кредитной политике. Вот это событие оказало большее влияние на рынки. С момента принятия решения и до настоящего времени рубль уже потерял 0,4%», — сказал Люшин.

Поэтому глобальные рисковые активы, в том числе и развивающиеся валюты, продолжают снижаться, отражая разочарованность инвесторов риторикой американских монетарных властей. Рубль также испытывает давление, но в первую очередь оно связано

с сезонным фактором ухудшения платежного баланса России, вызванного в том числе увеличением спроса населения на иностранную валюту из-за сезона отпусков, а также относительно высокими выплатами по внешнему долгу российских компаний в сентябре, что будет создавать дополнительный спрос на иностранную валюту, заключил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер».

Ранее 19 июня ФРС отказалась поднимать ключевую ставку, сохранив ее в диапазоне 2,25–2,5% годовых. В регуляторе заявили, что с момента последнего заседания, которое состоялось в мае, экономическая активность в США стабильно растет, рынок труда остается сильным, уровень безработицы сохраняется на невысоком уровне, а годовая инфляция не превышает 2%. В силу этих причин ключевую ставку оставили на прежнем уровне.