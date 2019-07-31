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ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых. Об этом 31 июля сообщается на сайте регулятора.

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По итогам заседания 30–31 июля, прошедшего в Вашингтоне, ФРС снизила ставку впервые за 10 лет. Это решение совпало с прогнозами многих аналитиков.

Ранее, 15 июля, американский президент Дональд Трамп заявил о больших экономических успехах, несмотря на политику, проводимую главой ФРС США Джеромом Пауэллом.

Трамп уже неоднократно выражал недовольство деятельностью регулятора и обсуждал возможность отставки Пауэлла. 11 июня он пожаловался на его политику. По словам американского лидера, «процентная ставка ФРС очень высока в сочетании со смехотворной программой количественного ужесточения».

19 июня ФРС США отказалась поднимать ключевую ставку, сохранив ее в диапазоне 2,25–2,5% годовых. В регуляторе заявили, что с момента последнего заседания, которое состоялось в мае, экономическая активность в США стабильно растет, рынок труда остается сильным, уровень безработицы сохраняется на невысоком уровне, а годовая инфляция не превышает 2%. В силу этих причин ключевую ставку оставили на прежнем уровне.

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